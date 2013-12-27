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المجموعة الاقتصادية وسفير السعودية يفتتحون الجمعية السعودية المصرية

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المجموعة الاقتصادية وسفير السعودية يفتتحون الجمعية السعودية المصرية المجموعة الاقتصادية وسفير السعودية يفتتحون الجمعية السعودية المصرية

يفتتح وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور والاستثمار أسامة صالح والإسكان إبراهيم محلب والتعاون الدولى زياد بهاء الدين والقوى العاملة كمال أبوعيطة والزراعة أيمن فريد أبو حديد والسفير السعودى بالقاهرة أحمد قطان حفل تدشين الجمعية المصرية لرجال الأعمال الأحد القادم .

وقال أحمد درويش أمين عام الجمعية إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور سيلقى كلمة نيابة عن د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء .

وأضاف أن أكثر من 100 مستثمر سعودى سيشاركون فى حفل التدشين بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الأعضاء بالجمعية مشيرا إلى أن نخبة كبيرة من المجتمع المصرى سيشاركون فى الحفل من والسياسيين وسفراء وقناصل الدول.

وقال درويش أن الجمعية السعودية تهدف إلى توفير فرص استثمار للسعوديين بمصر والعمل على حل المعوقات التى تواجه المستثمريين مضيفا أن الجمعية لا تتعارض مع أى من منظمات الأعمال الأخرى ولكنها تتكامل معها.

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مصر 365

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