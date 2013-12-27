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جنرال موتورز تسحب 1.5 مليون سيارة من السوق الصينية

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جنرال موتورز تسحب 1.5 مليون سيارة من السوق الصينية جنرال موتورز تسحب 1.5 مليون سيارة من السوق الصينية

أعلنت الوكالة الصينية للرقابة على جودة المنتجات أن شركة جنرال موتورز الأمريكية وشريكها الصينى سيسحبان 1.5 مليون سيارة من السوق الصينية لاستبدال الدعامة التى تؤمن مضخة الوقود.

وقالت الوكالة، اليوم الجمعة، إن قرار سحب السيارات يشمل 1.2 مليون وحدة من طراز "بيويك إكسلز" التى كانت تصنع منذ عام 2006 وحتى أوائل 2012 و250 ألف نسخة من شيفرولية سيلز التى أنتجت بين أبريل 2009 وأكتوبر 2011 بالإضافة إلى بعض الوحدات التى أنتجت العام الماضى.

الدعامة التى تعتزم الشركة استبدالها قد تصاب بشروخ ما قد يسبب فى بعض الحالات تسرب الوقود حسبما ذكرت الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هى المرة الثانية التى تعلن فيها جنرال موتورز فى الصين سحب منتجاتها، ففى مايو الماضى أعلنت الصينية سحب 2653 نسخة من طراز "كاديلاك إس آر إكس" متعددة الأغراض لتعديل صواميل ربط الإطارات والتى قالت الإدارة إنها قد تنحل بسبب عزم السيارة.

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مصر 365

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