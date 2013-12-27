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ملتقى جماهيرى عن الدستور لـ"مؤشر الديمقراطية" غدًا

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ملتقى جماهيرى عن الدستور لـ"مؤشر الديمقراطية" غدًا ملتقى جماهيرى عن الدستور لـ"مؤشر الديمقراطية" غدًا

ينظم مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، ملتقى جماهيرى أول، تحت عنوان "الشارع المصرى والدستور"، صباح غدًا السبت، بأحد الفنادق بالدقى.

وأكد المؤشر فى بيان صادر عنه، اليوم، أن الملتقى سيدور حول استطلاع رأى المنظمات المدنية، ومؤسسات الدولة، والمؤسسات النقابية، والدينية، والإعلامية، حول موقفهم من الوثيقة الدستورية 2013، بين المأمول والمتاح.

ويحضر الملتقى مجموعة من النقابات العمالية، بالإضافة للاتحاد العام والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين، ووزراتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، والمجالس القومية، ومجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة فى المجالات المتنوعة، والمؤسسات الدينية؛ من أزهر، وكنيسة، والنقابات المهنية؛ كالمحامين، والمهندسين، والأطباء، والصيادلة، والمعلمين، والصحفيين، والمهن التمثيلية.

ومن المقرر، أن يأتى الملتقى كإحدى مبادرات مؤشر الديمقراطية الخاصة بالإصلاح الانتخابى والتشريعى فى الدولة المصرية، والذى عقد أولى ملتقياته التمهيدية فى الثانى من ديسمبر الجارى، لتأسيس ائتلاف لدعم الدور المدنى فى دستور 2013، من مجموعة من الكيانات النقابية والمنظمات المدنية.

ويأتى الملتقى المزمع انعقاده كأحد الأنشطة الرئيسية التى يقوم بها الائتلاف، من أجل التعرف على توجهات المؤسسات المصرية والعاملين بها من الوثيقة الدستورية (المطروحة للإستفتاء خلال منتصف يناير القادم)، بينما كان يتطلعون إليه وبين ما تضمنته الوثيقة، بهدف الوصول لأهم إيجابيات الدستور ونقاط ضعفه، ومن ثم وضع تصور أولى لمستلزمات الإصلاح التشريعى بعد عملية التصويت.

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مصر 365

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