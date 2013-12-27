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تخفيض عدد اللجان الانتخابية وزيادة المقرات في الوادي الجديد

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تخفيض عدد اللجان الانتخابية وزيادة المقرات في الوادي الجديد تخفيض عدد اللجان الانتخابية وزيادة المقرات في الوادي الجديد

كتب : شرف غريب منذ 16 دقيقة

أكد اللواء محمد سمير نائب مدير أمن الوادي الجديد، "للوطن" اليوم، أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارًا بتخفيض عدد اللجان الانتخابية من 98 إلى 95 لجنة فرعية، إضافة إلى زيادة عدد المقرات لـ55 مقرًا بدلاً من 54 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 54 مركزًا انتخابيًا.

وأضاف "سمير" أن نفس المقرات ستبقى كما هي، وما حدث هو تخفيض ثلاثة صناديق فقط من خلال ضمها في لجنة واحدة فقط داخل مقر انتخابي واحد، وأن التقسيم الإداري للمحافظة أصبح 18 مركزًا انتخابيًا بقسم شرطة الخارجة، وثلاثة بمركز شرطة باريس، وسبعة بمركز شرطة الفرافرة، و19 بمركز شرطة الداخلة، وسبعة بمركز شرطة بلاط.

وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين قد تغير بعد حذف أسماء المتوفين والمجندين والمحرومين من المشاركة في الاستفتاء، ليصبح إجمالي أعداد الناخبين بالوادي الجديد هو 146582 ناخبًا وناخبة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

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