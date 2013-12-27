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أهالي قرية بالدقهلية يحملون نعشا رمزيا لشهداء مديرية الأمن.. ويتوقفون أمام منزل "إخواني"

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أهالي قرية بالدقهلية يحملون نعشا رمزيا لشهداء مديرية الأمن.. ويتوقفون أمام منزل "إخواني" أهالي قرية بالدقهلية يحملون نعشا رمزيا لشهداء مديرية الأمن.. ويتوقفون أمام منزل "إخواني"

كتب : صالح رمضان منذ 2 دقيقة

خرج أهالي قرية سنفا مركز ميت غمر بالدقهلية، في مظاهرة اليوم ضد الإرهاب، وحملوا خلالها نعشًا رمزيًّا لشهداء تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، ورفعوا صور الشهيد العقيد سامح السعودي ووضعوا عليها الآية القرآنية "ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

وخرجت المظاهرة من أمام مسجد الرحمة، وطافت شوارع القرية وتوقفت قليلاً أمام منزل طلعت الشناوي، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالدقهلية، وأعلنوا تأييدهم للاستفتاء على الدستور.

وأدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح الشهداء ووقفوا حدادًا على أرواح شهداء الواجب.

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