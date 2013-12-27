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بالصور| أربع مسيرات للجماعة الإرهابية بأسيوط ضمن فعاليات "أسبوع الغضب"

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بالصور| أربع مسيرات للجماعة الإرهابية بأسيوط ضمن فعاليات "أسبوع الغضب" بالصور| أربع مسيرات للجماعة الإرهابية بأسيوط ضمن فعاليات "أسبوع الغضب"

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك الجمعة 27-12-2013 17:10

نظم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأسيوط، اليوم، أربع مسيرات بمدينة أسيوط ومراكزها، ضمن ما أسموه بفعاليات "أسبوع الغضب"، والتي دعا لها أعضاء الجماعة؛ رفضًا للدستور الجديد، واعتراضًا على اعتبارهم جماعة إرهابية.

وانطلقت في مدينة أسيوط مسيرتان: الأولى من مسجد عاشور طافت شوارع منطقة الوليدية وكورنيش النيل، والثانية بمنطقة الأربعين وحي السادات.

وفي القوصية انطلقت مسيرة من المسجد الكبير بمدينة القوصية، بينما انطلقت مسيرة بديروط من مسجد طوسون منددة بالدستور الجديد، وطالبوا بعودة ما وصفوه بالشرعية، وهتفوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، رافعين شعار رابعة.

فيما شددت قوات الأمن بأسيوط، من تواجدها بالمراكز لضبط أية مسيرات وملاحقة عناصر الجماعة، كما شهدت المدينة استنفارًا أمنيًا كبيرًا لحماية المنشآت العامة ضد أي أعمال تخريبية.

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