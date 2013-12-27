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عناصر الجماعة الإرهابية ينظمون مسيرات بكفر الشيخ للإفراج عن معتقليهم

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عناصر الجماعة الإرهابية ينظمون مسيرات بكفر الشيخ للإفراج عن معتقليهم عناصر الجماعة الإرهابية ينظمون مسيرات بكفر الشيخ للإفراج عن معتقليهم

كتب : كرم القرشي منذ 10 دقائق

نظم العشرات من أعضاء جماعة اﻹخوان الإرهابية بكفر الشيخ عددا من المسيرات الرافضة لما أسموه "الانقلاب العسكري".

في قرية سوق الثلاثاء بمركز البرلس، نظم العديد من أعضاء الجماعة مسيرة خرجت عقب صلاة العصر من أمام المجمع الإسلامي بالقرية اتجهت لرافد الطريق الدولي، باتجاه قرية برج البرلس، حاملين صور الرئيس المعزول محمد مرسي، وإشارات "رابعة"، ولافتات منددة بقوات الجيش والشرطة.

وتجمع المئات من أهالي قرية برج البرلس وتوابعها الرافضين للجماعة، حاملين صور الفريق أول عبد الفتاح وأعلام ، ووقفوا على رافد الطريق الدولي أمام قرية سوق الثلاثاء مؤكدين رفضهم لأي مظاهرات إخوانية.

وفي قرية كفر السودان بدسوق خرجت مسيرة نظمها العشرات من مؤيدي المعزول طالبت بالإفراج عن معتقلي الجماعة الإرهابية.

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