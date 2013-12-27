فينجر: بودولسكي يمنحنا المزيد من القوة

أشاد أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بعود لوكاس بودولسكي مهاجم الفريق من الإصابة بعد مستواه المميز أمام وست هام.

وغاب بودولسكي عن أرسنال منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في الركبة قبل أن يعود أمام وست هام ويسجل هدفا ويصنع الآخر في اللقاء الذي انتهى بفوز المدفعجية 3-1.

وقال فينجر للصحفيين "بودولسكي يصنع تأثيرا كبيرا ويمنحنا المزيد من القوة والخطورة على مرمى المنافسين".

وتابع "لقد غاب لمدة أربعة أشهر وكنت أتطلع لعودته تدريجيا، ولكن عندما شارك أثبت أن تأثيره ضخم مع الفريق".

ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة 18 برصيد 39 نقطة ويقترب من التتويج بلقب بطل الشتاء إذا تغلب في المباراة المقبلة على نيوكاسل.