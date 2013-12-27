في المدرج - احتفالية دورتموند بذكرى التأسيس .. وعمرو حسين في صالة الزمالك

في المدرج هو موضوع أسبوعي يستعرض فيه FilGoal.com أبرز ما حدث في المدرجات الأوروبية والعالمية من دخلات وترحالات كبيرة والتحديات التي تغلبت عليها الجماهير في شتى أنحاء القارة العجوز.

والموضوع مزود بالصور سنستعرض البعض منها هنا كما يمكنك مشاهدة جميع الصور الأخرى من تلك المباريات عبر حساب فليكر إضغط هنا للذهاب إليه

نبدأ مع نهائي كأس العالم وجمهور بايرن، الجمهور الألماني رفع دخلة عبارة عن شعار النادي وبجانبه كأس العالم للأندية والرسالة كانت "لدينا أمنية مازالت طليقة" وصورة لشخصية علاء الدين وبيده المصباح السحري.

أما جمهور الرجاء فقد كتب بالجلاد بالإنجليزية "حارب" والرسالة كانت "نصنع حكاية" في إشارة لإنجازهم بالبطولة ليختتم الجمهور المغربي المونديال بها، ذلك بعد عدة دخلات ناجحة في المباريات السابقة بالبطولة.

نذهب لألمانيا ومباراة دورتموند وهيرتا برلين، جمهور دورتموند قاموا بالاحتفال بذكرى مرور 104 سنة على تأسيس ناديهم برفع صورة لمؤسسي النادي مع لاعبي الفريق والتي تم التقاطها في عام 1913 وصورة منفردة لفرانز جاكوبي أحد مؤسسي النادي وكتب في أعلى المدرج "الآباء المؤسسون".

وفي أسفل المدرج "النجاح والدموع والانتصارات والخسائر والألقاب والصداقة" .. وفي وسط المباراة رفعوا رسالة "2013 شكراً على اللحظات الساحرة".

ومن دورتموند إلى فرانكفوت ومباراة اينتراخت فرانكفورت وأوجسبرج قاموا بعمل دخلة لتكريم حارس مرمى الفريق "أوكا نيكولوف" والذي ظل داخل جدران النادي من 1991 وحتى 2013 وكتبوا اسمه بالجلاد ورفعوا رسالة "شكراً أوكا".

وفي ألمانيا أيضاً ولكن بدوري الدرجة الثانية كنا على موعد مع دربي شمال راين بين نادي فورتون دوسلدورف ونادي كولن، أصحاب الأرض قاموا برفع قطعة من القماش بألوان النادي لتخفي المدرج بأكمله ثم أنزلوها شيئاً فشيئاً ليظهر شعار النادي مرسوماً بالجلاد.

ووجهوا رسالة لجمهور كولن قائلين "من تظنون أنفسكم؟ فورتون دوسلدورف الأقوى في منطقة الراين"، أما الجمهور الضيف فقام بإشعال الشماريخ وقذفوا بعضها إلى أرض الملعب.

وإلى دربي صوفيا بين فريقي ليفسكي صوفيا وسسكا صوفيا، وهو اللقاء الثالث بينهما خلال شهرين، بدأ جمهور ليفسكي المباراة برسم شعار ناديه بالجلاد ووجهوا رسالة مع الدخلة لجمهور سسكا محتواها "نحن ليفسكي، من أنتم؟ نحن من نسيطر على المدينة".

وفي الشوط التاني بدأ جمهور سسكا بإشعال الشماريخ بشكل كثيف فرد عليهم جمهور ليفسكي بإشعال الشماريخ أيضاً. حضر اللقاء عدد قليل من الجماهير (حوالي 9000 مشجع) لأن الإتحاد البلغاري قرر لعب المباراة في الرابعة عصراً في يوم عمل، ولا أحد يعلم السبب.

وفي بلجيكا التي شهدت مباراة قوية بين فريقي ستاندرليج وأندرلخت، أصحاب الأرض رفعوا دخلة مرسوم فيها شخصية النجم العالمي أل باتشينو في فيلم Scarface ممسكا سلاحا ناريا ويقول "قل مرحبا لألد أعدائي" وتتناثر دماء بنفسجية بلون قميص أندرلخت.

ومن الملاعب المفتوحة إلى الصالات المغطاة ومباراة الزمالك والزهور في دوري الكرة الطائرة بنادي الزمالك، أولتراس وايت نايتس حضروا المباراة وامتلأت فيها الصالة عن أخرها ورفعوا رسالة "عمرو حسين في الجنة .. وروحه لسة بينا" ورفعوا جميعاً صورته على وجوههم.

الفرسان قاموا بإشعال الشماريخ ورفعوا أعلامهم الكبيرة، ورفعوا رسالة موجهة لغريمهم التقليدي الأهلي "في صحة خمسة باب، إشرب وإنسى الحساب" في إشارةً لخسارته بالخمسة في كأس العالم للأندية.

وفي اليونان ونصف نهائي كأس كرة السلة ومباراة المتنافسين باناثانيكوس وأوليمبياكوس على أرض الأول، تم السماح لأصحاب الأرض فقط بالحضور. الصالة امتلأت عن أخرها وظل الجمهور طوال المباراة يهتف ويغني ويرفع أعلامه وأشعل بعض الشماريخ.

وفي اليونان ايضاً ولكن مباراة أريس وبانيونيوس وكالعادة تم السماح لأصحاب الأرض فقط بالحضور. مجموعة سوبر3 المعروفة بتشجيعها الجنوني المتواصل حضروا لمساندة فريقهم بكل الطرق الممكنة وأشعلوا بعض الشماريخ وقنابل الدخان وبعد المباراة احتفل اللاعبين مع الجمهور بالفوز 88-79 ورفعوا أعلام الجماهير في ارض الملعب.