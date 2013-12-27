إصابة 6 بينهم ضابطين و3 من أنصار مرسي في اشتباكات الأمن مع الإخوان بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بينهم ضابطين و3 من أنصار الرئيس المعزول خلال المصادمات التي وقعت بين الشرطه والإخوان بالمنيا

> إذ أصيب ضابط بقوات الأمن المركزي ورقيب شرطه بطلقات ناريه من فرد خرطوش ،كما أصيب 3 أخرين من أنصار الرئيس المعزول المشاركين بالمسيرة من بينهم “محمد ربيع” مصاب بطلق ناري بالحوض وحالته العامه حرجه،وتم إلقاء القبض علي 9.

وأصيب الرائد أحمد سلامة رئيس مباحث مركز ديرمواس بخلع في الكتف وسحجات وكدمات ونقل للمستشفي العام وذلك خلال مشاركته في فض مظاهرة الإخوان التي قاموا خلالها بإضرام النيران بسيارة شرطة.