الدستور: 2 يناير فتح باب الترشح لرئاسة الحزب..و15عضو للجنة المشرفة على الانتخابات

شهدت فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر حزب الدستور اليوم، للإعلان عن إجراءات المؤتمر العام الأول المقرر عقده فى 7 فبراير المقبل، الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الحزب طبقاً للمادة 51 من لائحة الحزب، والكشوف الإنتخابية، ومواعيد الطعن عليها، كما تم الإعلان عن أن 2 يناير المقبل سيكون موعد فتح باب الترشح على موقع رئيس الحزب.. وفي اليوم التالي يفتح الباب للترشح على موقع مندوبي المؤتمر العام.

وقال السفير ناجي الغطريفي رئيس الموتمر العام الأول لحزب الدستور، أن الحزب يملكه شبابه وهدفنا بناء أقوى حزب فى مصر، وأن الشعب عانى كثيراً من الشائعات التي حاوطت الأحزاب فى مصر، وإننا يجب أن نكون البديل أمام المواطن، وأنه لايوجد فرق بين أى عضو ومسئول فى الحزب.

كما أكد بدر البنداري عضو لجنة الحكماء بالحزب والقائم بأعمال رئيس اللجنة، أنه تم ترشيح 16 عضو لعضوية اللجنة العليا للإنتخابت تم إختيار 15 عضو منهم للجنة، مضيفاً “ان شباب الدستور عانى كثيراً من الخلافات داخل الحزب وقد حان وقت إجراء الانتخابات، وإننا هرمنا من أجل هذه اللحظة”.

كما قال البنداري أن الحياة السياسية فى مصر فى حاجة إلى حزب الدستور الذى يمتلك أكبر قواعد شبابية على مستوى الاحزاب فى مصر، مؤكداً أن الحزب سيستمر على مبادئ الدكتور محمد البرادعي، وثورية الدكتور أحمد حرارة، كما دعا البنداري شباب الحزب للمشاركة بقوة فى إنتخابات الحزب.

(المراسل : بكر الشرقاوى)