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مسيرتان مؤيدتان للمعزول وثالثة ضد الإخوان بكفر الشيخ

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مسيرتان مؤيدتان للمعزول وثالثة ضد الإخوان بكفر الشيخ مسيرتان مؤيدتان للمعزول وثالثة ضد الإخوان بكفر الشيخ

مسيرة أرشيفية

نظم أهالي قرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مسيرة انطلقت من أمام مسجد “عبدالبصير” وسط القرية، وطافت معظم شوارعها، للمطالبة بعودة مرسي للحكم .

رفع المشاركون في المسيرة شعار رابعة العدوية وصور الملقى القبض عليهم من أبناء القرية، ورددوا الهتافات المناهضة للجيش والداخلية، وأعلنوا رفضهم لقرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مؤكدين على استمرار تظاهراتهم السلمية حتى عودة مرسي للحكم .

كما شهد رافد الطريق الدولي الساحلي مسيرتين الأولى ضمت العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من قرية سوق الثلاثاء حاملين صور محمد مرسي وشارة رابعة واللافتات المنددة بالجيش والشرطة الأمر الذي أثار غضب الألاف من أهالي قرية برج البرلس وتوابعها الرافضين للجماعة المحظورة فتجمع أكثر ألفين في مسيرة مضادة لها حاملين صور الفريق أول وأعلام ووقفوا علي رافد الطريق الدولي أمام قرية سوق الثلاثاء، مؤكدين رفضهم لأي تظاهرات إخوانية .

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