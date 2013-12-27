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عباس يرسل برقية عزاء للرئيس اللبناني في ضحايا التفجير الارهابي

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عباس يرسل برقية عزاء للرئيس اللبناني في ضحايا التفجير الارهابي عباس يرسل برقية عزاء للرئيس اللبناني في ضحايا التفجير الارهابي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 

بعث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الجمعة، برقية إلى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان أعرب فيها عن تعازيه لضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة بيروت صباح اليوم، وأدى إلى مقتل وزير المالية السابق محمد شطح، وسقوط عدد من القتلى والجرحى.
> وأدان عباس في البرقية هذه الجريمة، ودعا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان وشعبها الشقيق بكل خير.
> وأرسل عباس برقيات عزاء إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس اللبنانية نجيب ميقاتي، معزيا ضحايا التفجير الإرهابي.

وأعرب عباس في برقياته عن تضامنه وتعاطفه مع أسر الضحايا وشعب لبنان في هذه الظروف الصعبة، داعيا الله أن يحفظ لبنان وشعبها.

وكان وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح قد قتل في تفجير استهدف موكبه بوسط العاصمة بيروت صباح اليوم وهو في طريقه لحضور اجتماع لقوى 14 مارس.
> وذكرت وكالات الأنباء المحلية أن التفجير الضخم أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بمن فيهم شطح ومرافقه وجرح أكثر من 50 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار بالغة بعشرة مباني.
> أ ش أ

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