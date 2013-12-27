أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الوصل يتعادل مع بني ياس في مباراة ' الوقت الضائع '

Google+ Print
الوصل يتعادل مع بني ياس في مباراة ' الوقت الضائع ' الوصل يتعادل مع بني ياس في مباراة ' الوقت الضائع '

في الوقت بدل الضائع تعادل الوصل مع ضيفه بني ياس 1-1 على استاد نادي الوصل مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، ورفع بني ياس رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول، حتى نجح بني ياس في افتتاح النتيجة لصالحه بهدف سجله حبوش صالح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة 62 أضاع الأرجنتيني فارينا الهدف الثاني لبني ياس، بعد عرضية من مارسيلينهو على رأسه، لكن حارس مرمى الوصل راشد علي أنقذ الموقف ببراعة.

واستطاع محمد ناصر إنقاذ الوصل من الخسارة بهدف التعادل لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد تمريرة عرضية من البديل خليفة عبد الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع