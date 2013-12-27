الوصل يتعادل مع بني ياس في مباراة ' الوقت الضائع '

في الوقت بدل الضائع تعادل الوصل مع ضيفه بني ياس 1-1 على استاد نادي الوصل مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، ورفع بني ياس رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول، حتى نجح بني ياس في افتتاح النتيجة لصالحه بهدف سجله حبوش صالح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة 62 أضاع الأرجنتيني فارينا الهدف الثاني لبني ياس، بعد عرضية من مارسيلينهو على رأسه، لكن حارس مرمى الوصل راشد علي أنقذ الموقف ببراعة.

واستطاع محمد ناصر إنقاذ الوصل من الخسارة بهدف التعادل لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد تمريرة عرضية من البديل خليفة عبد الله.