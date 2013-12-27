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"التعبئة والإحصاء" يبدأ مشروع "الحصر الخرائطى" بثلاثة مراكز بالمنيا

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"التعبئة والإحصاء" يبدأ مشروع "الحصر الخرائطى" بثلاثة مراكز بالمنيا "التعبئة والإحصاء" يبدأ مشروع "الحصر الخرائطى" بثلاثة مراكز بالمنيا

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن بدء مشروع الحصر الخرائطى بثلاثة مراكز بمحافظة المنيا هى: بنى مزار وسمالوط وديرمواس، فى إطار عمل الرفع المساحى للمراكز، وبحث تناسب الكتلة السكنية والمساحة وحالة البناء.

وقد تم التنسيق بين مسئول الجهاز وجهاز تشغيل شباب الخريجين لاستقبال طلبات الراغبين فى العمل بالمشروع فى تخصصات: هندسة مدنى - عمارة - آداب جغرافيا - معهد مساحة، وسوف يتم استقبال طلبات الراغبين فى العمل بالمشروع خلال الفترة من 25 ديسمبر 2013 وإلى 10 يناير 2014 بمقر جهاز الخريجين بمجمع مصالح المنيا.
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