5 نصائح لحماية شعرك في الشتاء

تؤثر تغيرات الطقس بشكل سلبي في الشعر وصحته، مثل ما يتجلّى ذلك بشكل كبير خلال فصل الشتاء، الذي تسبّب برودة الطقس فيه جفاف الشعر وخشونته.

وتبرز الحاجة إلى حماية الشعر من عوامل الطقس المختلفة، خلال الشتاء، وفق ما تقترح صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي تحدّد مجموعة من النصائح، هي:

-1 غسل الشعر بماء دافئ

يغري الجو البارد بالاستحمام بالماء الساخن الذي يؤذي الشعر بشكل كبير، إذ يساهم في تفكيك الروابط الكيمياوية بين جزيئاته. وينصح الأطباء بغسل الشعر مرتين في الأسبوع بالماء الدافئ.

-2 استعمال مكيّفات الشعر

يعدّ استعمال مكيّفات الشعر ضرورياً في هذه الفترة من السنة للحفاظ على صحته ورونقه، بغضّ النظر عن نوع الشعر وطبيعته. ويتمّ وضع المكيّف على الشعر قبل النوم، ويغطى الرأس بقبعة من النايلون، ثم يشطف جيداً بالماء عند الصباح.

-3 تجنّب الحرارة العالية ومجفّفات الشعر

خلال فصل الشتاء، يجب عدم استعمال مجففات الشعر والمكاوي ذات الحرارة العالية؛ ما يتسبّب بتلف الشعر نتيجة التغيّر المفاجئ في درجة حرارته.

-4 حماية الشعر من العوامل الجوية

يجب حماية الشعر من عوامل الطقس، كالرياح والأمطار وغيرها، خلال فصل الشتاء، عبر استخدام أغطية الرأس والقبّعات المصنوعة من الساتان أو الصوف، مع بطانة حريرية تساعد في منع امتصاص الرطوبة.

-5 تأمين الشعر

يمكن تأمين الشعر باستعمال الدبابيس البلاستيكية التي لا تحتوي على قطع معدنية لمنع تشابك خصل الشعر. ويساعد ذلك في تماسك الشعر وصموده في وجه عوامل الطقس المختلفة

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3 حافظي عليها وتجنبيها هذ الشتاء!