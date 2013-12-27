كيف تحافظ Jennifer Aniston على بشرتها؟

بفضل المزيج النادر الوجود ما بين الجمال الساحر والإغراء الفتّان والحسّ الكوميدي في شخصيتها، أصبحت جينيفر أنيستون نجمة تلفزيونية كبيرة، بعد أدائها دور شخصيّة "ريتشيل جرين"، الفتاة الثرية المدللة، التي قررت ترك هذا الثراء وراء ظهرها والعمل نادلة في مقهى بسيط، وهو ما يمثّل دورها في المسلسل الشهير (أصدقاء)، Friends الذي تمت إذاعته على قناة .NBC جينيفر أنيستون التي تُعتبر إحدى نجمات عصرها، صرّحت بأنّ الحفاظ على بشرتها وجمال جسمها أمران أساسيان لديها؛ وفي سبيل تحقيق ذلك، لا تتناول النجمة أيّاً من الأطعمة المشبعة بالدهون الضارّة، وتعتمد على الدهون الجيّدة، فتحرص على شرب الحليب النباتيّ أو عصير الليمون على الفطور. وهي تؤكّد أنّها إذا اشتهت تناول اللحوم، وما إلى ذلك، فلا مانع إطلاقًاً، إذا كان اللحم مخلوطاً بالخضر أو الحبوب.