أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

كيف تحافظ Jennifer Aniston على بشرتها؟

Google+ Print
كيف تحافظ Jennifer Aniston على بشرتها؟ كيف تحافظ Jennifer Aniston على بشرتها؟

بفضل المزيج النادر الوجود ما بين الجمال الساحر والإغراء الفتّان والحسّ الكوميدي في شخصيتها، أصبحت جينيفر أنيستون نجمة تلفزيونية كبيرة، بعد أدائها دور شخصيّة "ريتشيل جرين"، الفتاة الثرية المدللة، التي قررت ترك هذا الثراء وراء ظهرها والعمل نادلة في مقهى بسيط، وهو ما يمثّل دورها في المسلسل الشهير (أصدقاء)، Friends الذي تمت إذاعته على قناة .NBC جينيفر أنيستون التي تُعتبر إحدى نجمات عصرها، صرّحت بأنّ الحفاظ على بشرتها وجمال جسمها أمران أساسيان لديها؛ وفي سبيل تحقيق ذلك، لا تتناول النجمة أيّاً من الأطعمة المشبعة بالدهون الضارّة، وتعتمد على الجيّدة، فتحرص على شرب الحليب النباتيّ أو عصير الليمون على الفطور. وهي تؤكّد أنّها إذا اشتهت تناول اللحوم، وما إلى ذلك، فلا مانع إطلاقًاً، إذا كان اللحم مخلوطاً بالخضر أو الحبوب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي