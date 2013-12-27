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184 مليون جنيه أرباح شركة مطار القاهرة هذا العام

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184 مليون جنيه أرباح شركة مطار القاهرة هذا العام 184 مليون جنيه أرباح شركة مطار القاهرة هذا العام

كتب : حسن حسين منذ 19 دقيقة

قال المهندس محمود عصمت، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن الشركة حققت أرباحًا تُقدر بـ184 مليون جنيه خلال العام المالي 2013-2012، وأضاف في تصريحات له أن مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الدكتور مهندس أشرف زكي وافق على ميزانية شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأوضح عصمت أن مجلس إدارة القابضة استعرض الإيرادات والمصاريف والأرباح التي تحققت خلال العام المالي 2013-2012 للشركة، وأن إيرادات شركة ميناء القاهرة الجوي خلال العام المالي الماضي بلغت مليارًا و800 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات مليارًا و616 مليون جنيه وبلغت الأرباح 184 مليون جنيه، مؤكدًا أن أرباح العاملين التي سيتم صرفها بواقع 12 شهرًا لكل موظف في شركة ميناء القاهرة الجوي بلغت 45 مليون جنيه.‬

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