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Justin Bieber من الـ"بوب" إلى المواويل‏ السعودية

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Justin Bieber من الـ"بوب" إلى المواويل‏ السعودية Justin Bieber من الـ"بوب" إلى المواويل‏ السعودية

شكّل خبر اعتزال مغني البوب الكندي Justin Bieber، للمرة الثانية، موجة من التغريدات الساخرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خصوصاً بين المغرّدين السعوديين.

وعبّر المغرّدون عن سخريتهم الشديدة، من خلال نشرهم صور شخصيات شهيرة، بدت بحالة هزلية جداً، رافقتها تغريدات ساخرة من Bieber، ومن جمهوره الحزين، إثر خبر اعتزاله.

وفي هاشتاغ "#اعتزال جستن بيبر"، سترى ما لم تتوقعه من صور وتصاميم من إخراج المغرّدين، مثل المدرّب السعودي ناصر الجوهر، الذي يضع يده على رأسه غير مصدّق، وفي أخرى "ياكبرها عند الله"، والكويتية سلوى المطيري تتكئ عند الشاطئ مع ابتسامة ساخرة، مع تغريدة "من درى عنك ياعيوني"، وأخرى عبّرت عن فرحتها باعتزال Bieber، إذ وضعت صورة للنجم بدر صالح، مقدّم برنامج "ايش اللي" على اليوتوب، وهو يغرّد.

ووصل خيال المغرّدين في الـ"فوتوشوب" إلى حدّ وصفه بـ"بن بيبر الدرباوي" الذي يغنّي بالعربية، وهو بلباس الشماغ العربي، ويحمل العود، وهو يرندح مواله: "البُن الأشقر يداوي الراس فنجاله ليه الجفا يا أحباب لابد فيه أسباب".

يُذكر أنّ النجم Justin Bieber كان قد أعلن مرتين في أسبوع واحد اعتزاله، ما أثار موجة حزن وتوتر لدى معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبّين بعد ذلك أنّ الإعلان لا يعدو كونه مزاحاً، ولا صحّة البتة لخبر اعتزاله الفن.

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سيدتي

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