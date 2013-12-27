أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إزالة 820 حالة تعدي على مساحة 51 فدان من الأراضي الزراعية بالمنيا

Google+ Print
إزالة 820 حالة تعدي على مساحة 51 فدان من الأراضي الزراعية بالمنيا إزالة 820 حالة تعدي على مساحة 51 فدان من الأراضي الزراعية بالمنيا

 

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن إزالة 820 حالة تعدى على مساحة 51 فدان و16 قيراط بالأراضي الزراعية خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر 2013م وذلك فى إطار الحملات المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية بمراكز المحافظة.

وقال المحافظ :”إن الحملات مستمرة بشكل يومي لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التجريف ومحاسبة المقصرين”.

وأوضح الدكتور حسن فولى وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم تنفيذ كافة قرارات الإزالة المعتمدة فوراً .

وأشار الفولى إلى أن الحملات استهدفت كافة مراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا