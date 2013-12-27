إزالة 820 حالة تعدي على مساحة 51 فدان من الأراضي الزراعية بالمنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن إزالة 820 حالة تعدى على مساحة 51 فدان و16 قيراط بالأراضي الزراعية خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر 2013م وذلك فى إطار الحملات المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية بمراكز المحافظة.

وقال المحافظ :”إن الحملات مستمرة بشكل يومي لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التجريف ومحاسبة المقصرين”.

وأوضح الدكتور حسن فولى وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم تنفيذ كافة قرارات الإزالة المعتمدة فوراً .

وأشار الفولى إلى أن الحملات استهدفت كافة مراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية .