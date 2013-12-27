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بدء مشروع الحصر الخرائطى بثلاث مراكز بالمنيا

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بدء مشروع الحصر الخرائطى بثلاث مراكز بالمنيا بدء مشروع الحصر الخرائطى بثلاث مراكز بالمنيا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بدء مشروع الحصر الخرائطى بثلاث مراكز بمحافظة المنيا هي ( بني مزار- سمالوط- ديرمواس) فى إطار عمل الرفع المساحى للمراكز وبحث تناسب الكتلة السكنية والمساحة وحالة البناء.

وتم التنسيق بين مسئول الجهاز وجهاز تشغيل شباب الخريجين لاستقبال طلبات الراغبين فى العمل بالمشروع فى تخصصات ( هندسة مدني- عمارة – آداب جغرافيا- معهد مساحة) وسوف يتم استقبال طلبات الراغبين فى العمل بالمشروع خلال الفترة من 25 ديسمبر2013م وإلى 10 يناير 2014م بمقر جهاز الخريجين بمجمع مصالح المنيا.

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