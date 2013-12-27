محافظ بورسعيد يشدد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز

شدد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد علي أصحاب مستودعات الغاز بعدم البيع باكثر من التسعيرة القانونية التي تم وضعها للاسطوانة المنزلية زنة 12,5 كجم والتسعيرة هى “8 جنيهات من المستودع و10 توصيل للمنازل، والاسطوانة التجارية زنة 25 كجم بسعر 16 جنية” .

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها لإحدي مستودعات الغاز خلف موقف دمياط بعد الشكاوي التي تلقاها من قيام إحدي أصحاب المستودعات برفض البيع للجمهور وببع الأناببيب في السوق السوداء، مشيرًا بأن هناك إجراء حازم وفوري في حالة تكرار هذة المخالفة مرة أخري كما أعطي المحافظ تعليماتة بأن يستمر المستودع في البيع من الساعة والنصف حتي انتهاء الكمية المقررة لمدة 3 ساعات بدلا من ساعة واحدة فقط في الماضي.

وأعطى اللواء قنديل تعليماته لمدير التموين بتشديد الرقابة التموينية على كل مستودع من خلال مفتشى التموين وعمل حملات مفاجئة لمنع التلاعب والازدحام داخل مستودعات الغاز، كما أكد على مدير التموين بإرسال وتوزيع أنابيب البوتجاز بقرى شباب الخريجين وقري الجنوب والغرب .

وأكد صفوت عمار مدير التموين، أن أسعارانابيب الغاز من المستودعات بالنسبة للأنبوبة الصغيرة الخاصة بالمنازل 8 جنيهات و16 جنيها للأنبوبة الكبيرة الخاصة بالمحلات والمطاعم.

كما وجه المحافظ بتشديد الرقابة على محطات المواد البترولية ومتابعة توزيع السولار والبنزين بالأسعار المقررة للأنشطة التموينية مثل المخابز.