انتشار أمني فى مداخل شوارع مدينة نصر .. وإغلاق بعض المحال التجارية خشية الاشتباكات

وقعت اشتباكات بمنطقة الحى السادس بمدينة نصر بعد خروج مجموعة من طلاب جامعة الازهر المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين بعد صلاة الجمعة فى مسيرة إلى قسم شرطة مدينة نصر تانى وتصدت لهم الشرطة فعادو الى داخل المدينة الجامعية واشعلوا اطارات كاوتش والقوها على الشرطة .

وردت عليهم الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع وتجمعت قوات الامن بمدرعات امام باب المدينة الجامعية واغلق الطلبة ابواب الجامعة الحديدية حتى لا تتمكن الشرطة من الدخول الليهم واستخدموا النبال فى القاء الحجارة على قوات الامن وحاولوا اشعال سيارات الشرطة بالقاء الشماريخ والالعاب النارية علية وهتفوا “يسقط يسقط حكم العسكر …والله اكبر”.

واغلق اهالى المنطقة ابواب المحال التجارية المحيطة بالجامعة تحسبا لاى هجوم من قبل المتظاهرين، وقال صاحب احد المحال التجارية ان انصار الاخوان المقيمين بالجامعة يهددون قوت يومهم وارزاقهم وانهم لا يستطيعون فتح المحال لان انصار الاخوان ويهددون اهالى المنطقة وأضاف انهم خرجوا الى الحى السادس امس وهاجموا المحلات واصابوا شاب عمرة 17 سنة بطلق خرطوش .

وفى نفس السياق تجمعت مسيرة للاخوان بالحى الثامن امام مدارس المنهل واشتبك انصار الاخوان مع قوات الامن بالحجارة والالعاب النارية والقت قوات الامن الغاز المسيل لتفريقهم وتسيير حركة المرور، و كثفت قوات الأمن والجيش من تواجدها امام مسجد رابعة وجهاز الامن الوطنى بمدينة نصر وفى مداخل شوارع عباس العقاد ومصطفى النحاس وطريق النصر.

و قال مصدر امنى فى اماكن التمركز انهم مستمرون فى نشر القوات فى الاماكن المؤدية لرابعة والجامعة تحسبا لاى مسيرات لانصار الاخوان او قطع طريق واضاف بانهم لديهم تعليمات بالتعامل مع اى مظاهرة بدون تصريح طبقا لقانون التظاهر الجديد.