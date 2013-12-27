“قومي حقوق الإنسان ” يطالب باحترام المعايير الدولية في اعتبار الإخوان “إرهابية”

أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان، كافة أعمال الإرهاب والعنف التى وقعت خلال هذه الأيام أياَ كان مرتكبوها ومهما كانت دوافعهم.

وشدد المجلس على أن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه هو وظيفة الدولة فقط وليس الأفراد، كما أن ضمان أمن وسلامة المواطنين غير المشاركين فى العمليات الإرهابية أمر يقع على عاتق الدولة.

ودعا المجلس الحكومة الى مراعاة القوانين المصرية والمعايير الدولية ذات الصلة عند تنفيذها للقرار الصادر عنها باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مؤكدا على ضرورة احترام ومراعاة حقوق الإنسان وتعزيزها خلال مكافحة سلطات الدولة للأعمال الإرهابية.

وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من تصاعد الدعوة الى العنف والتحريض على ارتكابه فى العديد من وسائل الإعلام وبعض الجماعات السياسية، ويطالب بوقف كل هذه الأمور محافظة على تماسك المجتمع المصرى وسيادة القانون.

وأكد المجلس على حق الدولة فى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب ويدعوها الى عدم مساس تلك التدابير بالعمل الخيرى والإغاثى وعمل منظمات المجتمع المدنى.