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ماركا: اقتربت نهاية ألونسو مع ريال مدريد

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ماركا: اقتربت نهاية ألونسو مع ريال مدريد ماركا: اقتربت نهاية ألونسو مع ريال مدريد

مدريد(أ ش أ) أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة أنه فى الوقت الذى يسعى فيه كارلو انشيلونى المدير الفنى لنادى ريال مدريد لاقناع نجم خط الوسط شابي الونسو بالتجديد لعدة مواسم قادمة فإن كبار مسئولي النادي يعتقدون أن محاولة اقناع اللاعب قضية خاسرة وأنه حسم امره بمغادرة النادى فى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة ماركا اليوم أن هناك أحساس بأن نجم ليفربول السابق قرر بنسبة 90 فى المئة عدم التجديد للنادى وأنه حان الوقت لمغادرة الفريق.

ويدلل هولاء على ذلك بأن وكيل اعمال اللاعب ايناكى ايبانيز لم يكلف خاطره حتى الآن بالجلوس مع مسئولى النادى الملكى لبحث عملية التجديد.

ونقلت الصحيفة عن مسئولى المارينجى تأكيدهم بأنهم لم يتحدثوا حول الامور المالية او فترة التعاقد أو اى شئ يخص الونسو مع وكيل اعماله .

يذكر أن ريال مدريد أعد عقدا جديدا لالونسو لمدة عامين مع وجود خيار لمدة لعام ثالث مع زيادة فى راتبه والمزايا المادية الاخرى ولكن يبدو أن الامر بالنسبة للاعب لايتعلق بالجوانب المادية ولكن الامر يتعلق بجوانب شخصية.

ويقول الكثيرون فى ريال مدريد أن اللاعب رغم انه قرر المغادرة فإنه يريد ان يترك النادى مرفوع الراس ومن الباب الكبير من خلال عقد مغرى مع فريق آخر فى الفترة القادمة.

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