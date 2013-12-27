الاتحاد الإنجليزي يحقق في انتقادات مدرب ليفربول لحكم مباراة سيتي

/أ ش أ/ قرر الاتحاد الانجليزى لكرة القدم اجراء تحقيق فى الانتقادات التى وجهها بريندن رودجرز المدير الفنى لنادى ليفربول للحكم لى ماسون الذى ادار مباراة فريقه امام نادى مانشستر سيتى الليلة الماضية وانتهت بفوز السيتيزنز 2/1.

كان رودجرز قد وصف اداء الحكم لى ماسون بأنه "مروع" بعد هزمة الفريق وبدا فى شدة الغضب بسبب الغاء هدف بطريق الخطأ سجله اللاعب رحيم ستيرلينج بدعوى التسلل كما أعرب عن اقتناعه باحقية مهاجمه لويس سواريز فى الحصول على ركلة جزاء قرب نهاية اللقاء.

كما انتقد رودجرز تعيين ماسون الذى ينتمى لمنطقة بولتون فى الاساس لادارة اللقاء.

وقال رودجرز "آمل الا يتم تعيين حكم ينتمى لمقاطعة مانشستر الكبرى لادارة مباريات ليفربول ومانشستر فى المستقبل".

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الانجليزى فى نهاية التحقيق الاسبوع القادم قرارا بشان مدى انتهاك رودجرز بتصريحاته اللوائح .

يذكر أن هذه الهزيمة اطاحت بالريدز من على قمة الترتيب الى المركز الرابع بينما اصبح السيتيزنز على بعد نقطة واحدة من أرسنال المتصدر.

حص/ه م غ