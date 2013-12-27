"الحياة" تطلق برنامج التوك شو "مصر البيت الكبير" بأربعة مذيعين بداية يناير

كتب : انتصار حسني الجمعة 27-12-2013 15:53

تطلق قناة "الحياة" بداية يناير المقبل برنامج التوك شو الجديد "مصر البيت الكبير" على قناة "الحياة 2"، والذي يعتبر بمثابة خمسة برامج لكنها داخل إطار برنامج واحد، ويضم البرنامج كوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم أشرف عبد الباقي وبشرى في أولى تجاربها في مجال التقديم، والإعلامية هبة الأباصيري، ولأول مرة على شاشات الفضائيات العربية د.شاهيناز النجار في أولى تجاربها في التقديم، كما يعيد "البيت الكبير" برنامج "العلم والإيمان" من جديد ومن خلال العالم الدكتور سامح سعد.