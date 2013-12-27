أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"الحياة" تطلق برنامج التوك شو "مصر البيت الكبير" بأربعة مذيعين بداية يناير

Google+ Print
"الحياة" تطلق برنامج التوك شو "مصر البيت الكبير" بأربعة مذيعين بداية يناير "الحياة" تطلق برنامج التوك شو "مصر البيت الكبير" بأربعة مذيعين بداية يناير

كتب : انتصار حسني الجمعة 27-12-2013 15:53

تطلق قناة "الحياة" بداية يناير المقبل برنامج التوك شو الجديد " البيت الكبير" على قناة "الحياة 2"، والذي يعتبر بمثابة خمسة برامج لكنها داخل إطار برنامج واحد، ويضم البرنامج كوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم أشرف عبد الباقي وبشرى في أولى تجاربها في مجال التقديم، والإعلامية هبة الأباصيري، ولأول مرة على شاشات الفضائيات العربية د.شاهيناز النجار في أولى تجاربها في التقديم، كما يعيد "البيت الكبير" برنامج "العلم والإيمان" من جديد ومن خلال العالم الدكتور سامح سعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر