طولان: الإسماعيلي؟ مباراة قمة والزمالك يبحث عن الصدارة

أكد حلمي طولان المدير الفني للزمالك عن سعيه لصدارة فريقه لجدول الدوري الممتاز وذلك بالفوز على الإسماعيلي في الجولة الثالثة الخميس المقبل.

ويحصل الزمالك على راحة في الجولة الثانية على أن يخوض الثالثة مع الدراويش في الثاني من يناير المقبل.

وقال طولان في تصريحات للصحفيين عقب مران الجمعة: "مباراة الإسماعيلي دائما ما تكون قمة، ونسعى لاحتلال صدارة المجموعة الثانية".

وفاز الزمالك في مباراته الأولى مع المصري بهدفين نظيفين، فيما تفوق الإسماعيلي على القناة بنتيجة 2-1.

وأضاف "طالبت اللاعبين بالتركيز وتحقيق الفوز ولا بديل سوى حصد النقاط الثلاثة والبعد عن أي حسابات في مرحلة متقدمة من الدوري الممتاز".

وتابع "سنخوض لقاء عثماثون وديا ظهر السبت بتشكيل من البدلاء والناشئين لتجهيزهم على أن يخوض اللاعبين الأساسيين مرانا خفيفا قبل اللقاء دون المشاركة فيه".