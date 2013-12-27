عبد الفضيل: استكمال الدوري؟ الرؤية ضبابية

يرى شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي أن مستقبل الدوري الممتاز مازال غير واضحا، مؤكدا أنه يتمنى اكتمال المسابقة حتى النهاية.

وألغي الدوري الممتاز الموسم الماضي قبل نهايته بسبب الأحداث التي شهدتها مصر.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com الجمعة: "مازالت الرؤية ضبابية حول استكمال الدوري الممتاز في ظل الظروف التي تشهدها مصر".

وأضاف "أتمنى استمرار المسابقة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".

وتطرق عبد الفضيل للحديث عن زميله المعتزال محمد أبو تريكة مؤكدا "افتقدت أبو تريكة كثيرا".

ويعاني عبد الفضيل من تجمع دموي على عضلة السمانة، مما يؤكد ابتعاده عن فريقه لمدة.