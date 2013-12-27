"تمرد غزة" تدعو العالم لاعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية بكل أجنحتها

>> الإخوان عبثت فساداً ودماراً في غزة ومصر

كتب : محمد حسن عامر: منذ 4 دقائق

دعت حركة "تمرد على الظلم في غزة"، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إلى تبني قرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، واعتبار كل أجنحتها في كل الدول منظمات إرهابية. ودعت "تمرد"، في بيان اليوم حصلت "الوطن" على نسخة منه، الدول العربية إلى إدراج حركة "حماس" كمنظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان.

وجاء في بيان "تمرد": "في جو مشحون بحراك ثوري عربي، ومبادرات جماهيرية واسعة اخضرت فيها صحراء السياسة العربية وفي ظل قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة، وإن كان هذا القرار الصائب جاء متأخراً ليعبر عن إرادة الشعوب المضطهدة من قبل عصابات الإجرام التابعة لهذه الجماعة المنافقة التي تدعي الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه وعن قيم ومبادئ الإسلام الحنيف الذي يحث على الرحمة و التعاضد و التكاتف، فإننا في حركة تمرد على الظلم في غزة ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى تبني قرار الحكومة المصرية ضد هذه الجماعة الإرهابية واعتبار كل أجنحتها في كل الدول منظمات إرهابية، كما وندعو الأشقاء العرب إلى إدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، حيث إن هذه الحركة الإرهابية عبثت فساداً ودماراً في غزة و مصر ولا رقيب و لا حسيب لما تقوم به من عمليات قتل و تعذيب و انتهاك لحقوق الإنسان".

وتابعت: "إن عمليات القتل و التصفية التي قامت بها حركة حماس الإرهابية في غزة إبان الانقلاب الأسود و ما بعده لهو أكبر دليل على نهجها الدموي ضد كل من يعارضها، و يرفع صوته ضد سياساتها القمعية وإن تدخل حركة حماس الإرهابية في شؤون الدول الأخرى وعلى رأسها جمهورية مصر العربية واستباحة دماء الأشقاء المصرين لهو تأكيد دامغ على أن هذه الحركة تنفذ أجندات تابعة لمنظمات إرهابية كجماعة الاخوان و ما يسمى بـ(أنصار بيت المقدس) التكفيريين".

وقالت "تمرد": "وإننا هنا ندعو كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية الدولية إلى ملاحقة حركة حماس الإرهابية وقادتها قانونياً وقضائياً كمجرمي حرب إرهابيين ارتكبوا أفظع عمليات القتل والملاحقة لأبناء غزة وأشقائنا في مصر الحبيبة".

وتابعت: "من منطلق حرصنا على شعبنا الفلسطيني وعلى أشقائنا في مصر العروبة، فإننا نحذركم من استثناء حركة حماس الإرهابية من الملاحقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشجع آخرين على التعامل بنفس الأسلوب ويعرض أمن وسيادة الدول إلى خطر الإرهاب الذي شكلت حماس نموذجا له".