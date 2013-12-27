الأب جريش: بابا الفاتيكان لم ينتقد الاحتفال بعيد الميلاد لكن اعترض على السلوكيات

كتب : مصطفى رحومة منذ 23 دقيقة

قال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، إنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإخبارية، عن انتقاد البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان، للاحتفال بعيد الميلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير دقيق بالمرة.

وأشار جريش، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن البابا طلب في كلمته خلال عيد الميلاد، بالسلام في سوريا وإفريقيا الوسطى وكل بلاد العالم والاهتمام بالفقراء والمهمشين والمرضى.

وفي هذا الإطار، انتقد البابا الأسلوب والطريقة الاستهلاكية للاحتفال بعيد الميلاد، إذ أن البعض يركز على "الهدايا وبابا نويل والسهرات والإسراف في الاحتفال وتفريغ العيد الروحي من مضمونه، واصفا التركيز على الناحية الاستهلاكية بالـ"وثنية"، وهذا ما انتقده البابا. وطالب جريش، وسائل الإعلام بتحري الدقة في التعبيرات.