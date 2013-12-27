"النور" يبحت آليات العمل في حملة "نعم للدستور"

كتب : سعيد حجازي منذ 14 دقيقة

اجتمع، مساء أمس، أعضاء أمانة حزب النور بسنورس وأعضاء الغرفية المركزية المسؤولة عن إدارة حملة "نعم للدستور" في مقر حزب النور بسنورس، لبحث خطط وآليات العمل في المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم أبوسعاد، عضو مجلس الشورى السابق وأمين الحزب بسنورس، خلال اللقاء على التزام الأدوار والعمل الجاد، لافتًا إلى أن الطريق ليس ممهدًا كما يتخيل البعض بل يتخلله صعوبات "نتيجة أنك تبنى وغيرك يهدم".

كما شدد الشيخ عبدالحميد اللاهوني على ضرورة التحلي بالصبر وحسن الخلق في حال حملة "نعم للدستور" فهي أهم أساليب نجاح الحملة بإذن الله، مشددًا على عدم الالتفات والانشغال بحملات التشويه أو السب فإنها مضيعة للوقت بدون جدوى ولا يثنيكم هذه الحملات عن تحقيق العمل على أكمل وجه.

وتم عرض خطة عمل حملة وفعالياتها حتى إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء.