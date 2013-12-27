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تفريق مسيرات لأنصار الإخوان بالغاز بالفيوم والقبض على 7 منهم

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تفريق مسيرات لأنصار الإخوان بالغاز بالفيوم والقبض على 7 منهم تفريق مسيرات لأنصار الإخوان بالغاز بالفيوم والقبض على 7 منهم

صورة أرشيفية

 

أصيب عضو بحركة تمرد بطلقة رصاص حى من سلاح آلى أثناء الاشتباكات التى اندلعت بين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وعدد من مؤيدى خارطة الطريق بشارع المحمدية بمدينة الفيوم ، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريق المسيرات التى نظمها جماعة الإخوان المسلمين وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ، وشهدت منطقة الجامعة حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين والذين تفرقوا تماما عقب إطلاق الغاز المسيل للدموع ناحيتهم .
> فيما ألقت قوات الأمن القبض على 7 من مثيرى الشغب ممن أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية وطلقات الخرطوش باتجاه قوات الأمن .

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