تفريق مسيرات لأنصار الإخوان بالغاز بالفيوم والقبض على 7 منهم

أصيب عضو بحركة تمرد بطلقة رصاص حى من سلاح آلى أثناء الاشتباكات التى اندلعت بين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وعدد من مؤيدى خارطة الطريق بشارع المحمدية بمدينة الفيوم ، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريق المسيرات التى نظمها جماعة الإخوان المسلمين وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ، وشهدت منطقة الجامعة حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين والذين تفرقوا تماما عقب إطلاق الغاز المسيل للدموع ناحيتهم .

> فيما ألقت قوات الأمن القبض على 7 من مثيرى الشغب ممن أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية وطلقات الخرطوش باتجاه قوات الأمن .