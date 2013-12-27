فرنسا وروسيا تدينان تفجير بيروت الإرهابى واغتيال “شطح”

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن موسكو تدين بحزم العملية الارهابية التي وقعت في بيروت اليوم الجمعة والتي قتل فيها الوزير السابق محمد شطح.

و نقلت قناة “روسيا اليوم” عن لوكاشيفيتش قوله: “نقدم تعازينا لأقرباء محمد شطح وغيره من الضحايا، ونتمنى الشفاء السريع للمصابين”.

وأضاف أن “موسكو تدين بحزم هذه الجريمة غير الإنسانية”. وأشار المتحدث الى أن هدف هذه الجريمة “تأجيج التوتر السياسي والطائفي في البلاد، والدفع بلبنان نحو أزمة ستكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها. ونؤكد تضامننا مع لبنان شعبا وحكومة في التصدي لكافة مظاهر الإرهاب”.

ودعا لوكاشيفيتش كافة القوى السياسية اللبنانية الى عدم الانقياد لهذا الاستفزاز الدموي، وابداء ضبط النفس والتكاتف من أجل المصالح العليا للبلاد والحفاظ على استقرارها وأمنها”.

من جانب آخر أدان السفير الفرنسي في ليبنان باتريس باولي باسم حكومته اغتيال الوزير السابق محمد شطح.

ووصف باولي في تصريح له اليوم حادثة الاغتيال بانها رسالة أكثر من محزنة لكل اللبنانيين ولكل أصدقاء لبنان داعيا جميع اللبنانيين للتوحد حول المؤسسات وحول رئيس الجمهورية ومبادئ التسامح والوحدة الوطنية والسيادة اللبنانية واستقلال القرار اللبناني التي يدافع عنها الجميع.

ووصف شطح بانه رمز لمبادئ التسامح والاعتدال والبحث عن الحلول معتبرا ان لبنان تلقى أكثر مما يمكنه من تأثيرات الأزمات في المنطقة ولاسيما الأزمة السورية.

من جانبها ، رأت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست في اغتيال شطح رسالة ضد الاعتدال والاعتدال والحوار.

وأشارت الى انه كان لدى شطح مشروع لوضع لبنان على المستوى الدولي وتأمين حياده.