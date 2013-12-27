برشلونة يجهز ميسي لمواجهة أتليتكو مدريد في يناير

(أ ش أ) بعد اكتمال شفاء ليو ميسي نجم فريق برشلونة من إصابة فى الفخذ ابعدته لمدة شهرين عن الملاعب يسعى الطاقم الفنى للنادي لتجهيز نجمه الارجنتينى للمشاركة فى مباراة اتليتكو مدريد على استاد فيسينتى كالديرون يوم 11 يناير المقبل.

وكان برشلونة قد اصدر بيانا فى 20 من الشهر الحالي أشار فيه إلى أن الأطباء أكدوا أن ميسي شفي من اصابته ويحتاج فقط لتدريبات لكي يستعيد لياقة المباريات.

وهذا ما دفع لمرافقة أيفيو باولوروسى مدرب اللياقة لبرشلونه فى الارجنتين لتجهيزه.

واشارت صحيفة (ماركا) إلى أن مسئولي اللياقة البدنية والجهاز الطبى وضعوا خطة مشتركة تشبه تلك التي يتم تطبيقها فى فترة الإعداد قبل بداية الموسم كي يعود اللاعب بقوة مع استئناف المباريات بعد انتهاء العطلة الشتوية على أن ينخرط فى التدريبات الجماعية فى 2 من شهر يناير المقبل.

وعلى الرغم من أنه لن يشارك فى مباراة اليتشى فى الخامس من يناير استعدادا للمباراة اتليتكو مدريد إلا أنه ربما يشارك فى مباراة خيتافى فى الكأس التى تقام قبلها بثلاثة ايام ولو فى جزء منها كى يستعيد حساسية المباريات.