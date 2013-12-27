تنس - فيرير يطيح بنادال من نصف نهائي بطولة أبو ظبي

مدريد، (إفي): أقصى الإسباني ديفيد فيرير مواطنه رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، من الدور قبل النهائي لبطولة أبو ظبي الاستعراضية لتنس الرجال، بعدما تغلب عليه 6-4 و6-4 اليوم الجمعة.

وتفوق فيرير، المصنف الثالث عالميا، على نادال خلال 90 دقيقة، بعد مجموعتين شبه متطابقتين وأداء جيد من كلا اللاعبين.

وتعادل اللاعبان في مرحلة ما من المجموعتين 4-4 ، لكن فيرير كان دوما الأقدر على الحسم في اللحظات الفاصلة من اللقاء.

وقال فيرير بعد المباراة "أعتقد أنه نتيجة خوضي مباراة أمس على نفس هذا الملعب (فاز فيها على السويسري ستانيسلاس فافرينكا) كان أدائي أفضل من رافا، الذي استهل مشواره اليوم. إنني سعيد بطريقة لعبي وغدا علي أن أقدم أفضل ما لدي للتغلب على ديوكوفيتش أو تسونجا".

وكان انتصار اليوم هو السادس فحسب لفيرير، خلال إجمالي 27 مباراة جمعته بمواطنه متصدر التصنيف العالمي.

وسيواجه فيرير، الذي بدأ بقوة عهده مع المدرب خوسيه ألتور الذي خلف خافيير بيلس، في النهائي غدا الفائز من المواجهة الأخرى لقبل النهائي اليوم بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا الذي أعفي كنادال من خوض دور الثمانية، والفرنسي جو ويلفريد تسونجا، المصنف العاشر.

وفي مباراة المركز الخامس بالبطولة التي أقيمت في وقت سابق من اليوم، تغلب البريطاني آندي موراي المصنف الرابع عالميا على فافرينكا المصنف الثامن 6-3 و6-4.