صحيفة فرنسية: سان جيرمان مستعد لدفع ربع مليار يورو من أجل ميسي

باريس(إفي): كشف تقرير إخباري اليوم أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، ومستعد لدفع 250 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع البرسا.

وأشارت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يرى أن هناك إمكانية لضم ميسي بمقابل مادي يتراوح بين 150 و180 مليون يورو حال موافقة اللاعب على الانتقال إليه.

وعددت الصحيفة الأسباب التي قد تدفع ميسي للرحيل عن ناديه الكتالوني من بينها اتهامه بالتهرب الضريبي في إسبانيا وتصريحات بعض مسئولي نادي برشلونة عن مسألة تحسين عقده، بالإضافة إلى انضمام البرازيلي نيمار إلى البرسا وهو الأمر الذي لم يجعله نجم النادي الأوحد بلا منازع.

وأضافت (لوباريزيان) أن باريس سان جيرمان يعد من الأندية القليلة التي بمقدورها دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد ميسي مع برشلونة والتي تبلغ 250 مليون يورو.

كما تقول الصحيفة إن ميسي لن يواجه منافسة من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في باريس سان جيرمان رغم أن علاقتهما لم تكن جيدة خلال لعب الثاني في برشلونة، ولكنه أكد مرارا قبل رحيله عن البرسا أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم وأن خلافاته لم تكن مع الأرجنتيني ولكن مع مدرب الفريق السابق بيب جوارديولا.

وأوضحت (لوباريزيان) أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يسعى لتحويل الفريق الأول لكرة القدم لواحد من بين أفضل عشرة فرق رياضية في العالم، لذا سيصبح التعاقد مع لاعب مثل ميسي ومدرب مثل البرتغالي جوزيه مورينيو أمرا جوهريا لتحقيق هذا الهدف.