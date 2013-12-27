مجهول يعتدي على بواتنج .. وإصابات في العنق والظهر للاعب

برلين (أ ش أ) تجرى الشرطة الالمانية تحقيقات حول ملابسات الهجوم الذى تعرض له اللاعب الغانى كيفين برينس بواتينج يوم عيد الميلاد فى اعقاب مشادة وقعت بمدينة كارست .

واكد مسئولون بالشرطة فى مدينة دوسلدورف ان بواتينج – الذى يلعب لنادى شالكة الالمانى - تعرض بالفعل لاعتداء فى كارست حيث ذكرت الانباء انه يعانى من اصابات طفيفة .

وصرحت مصادر مقربة من اللاعب الذى يبلغ من العمر 26 عاما بأنه عاد الى منزله بعد الحادث . وجاء فى بيان اصدرته الشرطة " ان هناك مؤشرات تنم عن ان الدافع وراء الاعتداء لم يكن له اى ارتباط شخصى ببواتينج نفسه غير ان التحقيقات ماتزال مستمرة للتعرف بشكل كامل على ملابسات الواقعة " .

وذكرت صحيفة بيلد الالمانية ان اللاعب كان يزور ابنه فى منزل زوجته السابقه يوم الاحتفال بأعياد الميلاد عندما وقع الحادث وانه اصيب ببعض الكدمات فى عنقه وظهره