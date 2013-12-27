مدرب روما: سنذهب إلى تورينو للفوز على يوفنتوس

روما /أ ش أ/ اكد اليوم الجمعة رودى جارسيا المدير الفنى لنادى روما أن الفريق يؤمن بحظوظه فى الفوز بالدورى الإيطالي /السكوديتو/ هذا الموسم.

ويحتل الجيالوروسي المركز الثانى فى الترتيب برصيد 41 نقطة ومتخلفا بفارق خمس نقاط عن يوفينتوس المتصدر وحامل اللقب فى الموسمين الماضيين.ويلتقى الفريقان فى مواجهة حاسمة على استاد يوفينتوس فى تورينو يوم 5 يناير القادم.

وتحدث جارسيا مع صحيفة (كوريرو ديلا سبورت) حول المباراة ووجه تحذير شديد اللهجة الى انطونيو كونتى المدير الفنى للبيانكونيرى.

وقال جارسيا "الجميع فى روما يؤمنون بحظوظ الفريق فى الفوز بالاسكوديتو حتى اللاعبين المهمين.سنذهب الى تورينو من اجل تحقيق الفوز".

يذكر أن جارسيا -49 عاما- احدث طفرة كبيرة فى أداء ذئاب العاصمة الإيطالية منذ توليه المسئولية الصيف الماضي ويعد روما هو الفريق الوحيد فى سيريا أ الذى لم يتعرض للهزيمة حتى الآن حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى خمس مباريات بينما فاز اليوفى فى 15 مباراة مقابل تعادل واحد وهزيمة 2/4 أمام نادى فيورينتينا.