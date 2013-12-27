محافظ المنوفية: الحكومة تضمن عدم تضرر المواطن من تجميد أموال الجمعيات الخيرية

قال الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية إنه لم يطالب بإلغاء قرار تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية التى تتبع جماعة الإخوان أو العفو عنها وإنما كل حرصه على استمرار العمل بالأنشطة الخدمة كحضانات الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوى.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية إنه يؤيد قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مشيراً إلى أن الحكومة اتخدذت كافة التدابير لضمان عدم تضرر المواطن البسيط واستمرار توفير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن الأنشطة الخاصة بالجمعيات لن تتأثر بهذا القرار.