أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ المنوفية: الحكومة تضمن عدم تضرر المواطن من تجميد أموال الجمعيات الخيرية

Google+ Print
محافظ المنوفية: الحكومة تضمن عدم تضرر المواطن من تجميد أموال الجمعيات الخيرية محافظ المنوفية: الحكومة تضمن عدم تضرر المواطن من تجميد أموال الجمعيات الخيرية

محافظ المنوفية

قال الدكتور أحمد فوزى، محافظ المنوفية إنه لم يطالب بإلغاء قرار تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية التى تتبع جماعة الإخوان أو العفو عنها وإنما كل حرصه على استمرار العمل بالأنشطة الخدمة كحضانات الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوى.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية إنه يؤيد قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مشيراً إلى أن اتخدذت كافة التدابير لضمان عدم تضرر المواطن البسيط واستمرار توفير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن الأنشطة الخاصة بالجمعيات لن تتأثر بهذا القرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية