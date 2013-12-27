نصائح مهمة يجب مراعاتها عند اتباع حمية غذائية لتقليل الوزن

حلم الرشاقة والوزن السليم من الأمور التى تراود الكثيرين من الرجال والنساء، وغالبا ما يتبعون طرقا قد تؤدى إلى خسائر أكبر مما تفيد، فبالإضافة إلى أنها تقلل الوزن قد تصيب الإنسان بالأنيميا، أو مرض فقر الدم أو قد يعانى المريض كثيرا قبل أن يحصل على الوزن المثالى.

يقدم الدكتور صبحى عيد، استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، عدة نصائح يجب اتباعها إذا أراد الشخص التخلص من الوزن الزائد فى أسرع وقت، ولكن يجب أن تعلم أن فقدان الوزن بسرعة، يعرض بعض المناطق إلى تغيرات بشكل ملحوظ وعلى رأسها الوجه، لذلك إذا أردت اتباع حمية، فيجب أن يتدرب على التخلص من الوزن بشكل ثابت وعلى فترة أطول، بحيث لا تحدث أى مضاعفات أثناء فقدان الوزن.

وأشار "عيد" إلى أن البعض يعتقد أن اتباع الحمية الغذائية، من خلال عدم تناول الطعام أو تقليل تناول الطعام إلى أقل كمية ممكنة، مضيفا أن هذا الأمر صحيح نسبيا، إذ يجب تقليل الطعام نسبيا وليس إلى كميات صغيرة، مع ضرورة الحفاظ على نظام غذائى متوازن.

وأوضح "عيد" أن كثيرا من المرضى يهملون تناول المياه، مشيرا إلى خطورة عدم تناول كميات مناسبة من الماء، فبالإضافة إلى أن المياه تعمل على غسل الكلى وتنقيتها، تعمل درجة حرارة الماء لمنخفضة على حرق عدد من السعرات الحرارية، مما يساعد على تقليل الوزن، لذلك ينصح بتناول كوب من الماء العادى قبل تناول الطعام بربع ساعة على الأقل.

وقال إن الحمية الغذائية، يجب أن تحتوى على السمك أولا باعتباره مصدر هام للبروتين، بالإضافة إلى أنه يحتوى على الدهون، والأوميجا 3، والتى لها تأثير جيد على اعتدال مزاج الشخص، حيث إن الامتناع عن تناول بعد الأطعمة قد يسبب الشعور بالاكتئاب وتناول السمك يقلل تلك الإصابة.