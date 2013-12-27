إجراء جراحة المنظار بجرح واحد بنجاح فى مستشفى مصر للطيران

تم بنجاح إجراء جراحات لاستئصال المرارة بالمنظار، وذلك عن طريق جرح واحد فقط فى مستشفى مصر للطيران، وقد أقيمت العديد من هذه الجراحات بمساعدة فريق من أطباء الجراحة بالمستشفى، وتحت إشراف من رئيس القسم الدكتور شريف فهمى، وتمت الجراحات بنجاح كبير.

يقول د. شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة مستشفى مصر للطيران، هذه الجراحة تعتمد على استئصال المرارة من خلال جرح صغير واحد، حيث نقوم بإدخال كل الآلات الجراحية، والتى نحتاجها فى مثل هذه الجراحة، من خلال جرح فى منطقة السرة، وهذه الآلات معدة خصيصا لهذه الطريقة، وتحتاج لمهارة خاصة من الجراح لأنها تختلف بعض الشىء عن الطريقة التقليدية.

وأكد "نبيل" أن هذه الجراحة لها فوائد تجميلية، لأن بعدها بفترة لا يظهر الجرح تماما، وكأن المريض لم يقوم بإجراء أى عمليات، وأيضا يقل ألم ما بعد الجراحة، حيث لا يوجد 3 أو 4 جروح، وإنما جرح واحد فقط، وبالتالى إقامة أقل بالمستشفى وعودة سريعة للمريض إلى حياته.