أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إجراء جراحة المنظار بجرح واحد بنجاح فى مستشفى مصر للطيران

Google+ Print
إجراء جراحة المنظار بجرح واحد بنجاح فى مستشفى مصر للطيران إجراء جراحة المنظار بجرح واحد بنجاح فى مستشفى مصر للطيران

تم بنجاح إجراء جراحات لاستئصال المرارة بالمنظار، وذلك عن طريق جرح واحد فقط فى مستشفى للطيران، وقد أقيمت العديد من هذه الجراحات بمساعدة فريق من أطباء الجراحة بالمستشفى، وتحت إشراف من رئيس القسم الدكتور شريف فهمى، وتمت الجراحات بنجاح كبير.

يقول د. شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة مستشفى مصر للطيران، هذه الجراحة تعتمد على استئصال المرارة من خلال جرح صغير واحد، حيث نقوم بإدخال كل الآلات الجراحية، والتى نحتاجها فى مثل هذه الجراحة، من خلال جرح فى منطقة السرة، وهذه الآلات معدة خصيصا لهذه الطريقة، وتحتاج لمهارة خاصة من الجراح لأنها تختلف بعض الشىء عن الطريقة التقليدية.

وأكد "نبيل" أن هذه الجراحة لها فوائد تجميلية، لأن بعدها بفترة لا يظهر الجرح تماما، وكأن المريض لم يقوم بإجراء أى عمليات، وأيضا يقل ألم ما بعد الجراحة، حيث لا يوجد 3 أو 4 جروح، وإنما جرح واحد فقط، وبالتالى إقامة أقل بالمستشفى وعودة سريعة للمريض إلى حياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر