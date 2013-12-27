هل أنت جاهزة لأجمل المناسبات؟

حافظي على أناقتك في احتفالات نهاية العام باختيار أزياء تبرز النجمة المختبئة بداخلك لتتأقلي في إطلالات متجددة دائماً.
- فكرة وتنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء متوفرة في محلات Aishti وFendi وDolce & Gabbana – بيروت.
الصورة رقم 1:
- قميص باللون الذهبي من Emilio Pucci. سعره 1815$.
- تنورة باللون الأسود من Yde. سعرها 1815$.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Casadei. سعره 1160$.
الصورة رقم 2:
- ثوب مطبع. سعره 2645$.
- حقيبة صغيرة باللون الأسود. سعرها 1880$.
الإثنان من Dolce & Gabbana.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Fendi. السعر عند الطلب.
- من Roberto Cavalli عقد سعره 2170$. سوار سعره 1350$ وخاتم سعره 490$.
الصورة رقم 3:
- من Fendi: توب مطبع طويل وفراء. السعر عند الطلب.
- سوار من Tataborello. سعره 480$.
- عقد من Dsquared 2. سعره 415$.
- حقيبة باللون الذهبي من Sara Battaglia. سعرها 1395$.
الصورة رقم 4:
- ثوب باللون الذهبي من Yde. سعره 3450$.
- خاتم من Roberto Cavalli. سعره 490$.
الصورة رقم 5:
- معطف من الفرو باللون البنفسجي من Simonetta Ravizza. سعره 13580$.
- ثوب مطبع من Yde. سعره 4840$.
- أقراط للأذنين من Dsquared2. سعرها 715$.
الصورة رقم 6:
- ثوب مطبع من Emilio Pucci. سعره 5645$.
- وشاح من الفرو من Fendi. السعر عند الطلب.
- أقراط للأذنين من tataborello. سعرها 195$.
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