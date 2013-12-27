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تعرّفي أكثر على جرأة Merve bolugur

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تعرّفي أكثر على جرأة Merve bolugur تعرّفي أكثر على جرأة Merve bolugur

ميرفي بولغور، هي ممثلة تركية تبلغ من العمر 27 عاماً، تألقت بدورها في مسلسل "عودة مهنّد" بشخصية زينب، وأثارت إعجاب المشاهدين بأدائها المميّز. وصفة التميز هذه لم تقتصر على أداء ميرفي، إنما كان لشخصيتها وحضورها أثر إيجابي في نفوس المشاهدين. فهي صاحبة إطلالة جريئة، وذوق شبابي لافت. وانطلاقاً من كونها عارضة أزياء، تلفتنا ميرفي بقدرتها الهائلة على التبديل في أنماط أزيائها. فهي في بعض الأوقات تطل علينا بتصاميم أنثوية وفساتين طويلة، وفي أوقات أخرى تظهر لنا روح الشباب الذي تتمتع به، من خلال أزياء عصرية ومريحة. أما النمط الأبرز الذي شعرنا أنه يليق بها، فهو هذا المزيج بين الكلاسيكية والعصرية، أو ما يسمى بإطلالة Sport-chic، كتلك التي ظهرت بها بفستانها الأسود والبنفسجي، حيث كانت قصة الفستان وتقطيعاته اللونية، كما للأساور الملونة التي تزيّنت بها، مناسبة جداً لإطلالة ميرفي. فما رأيك أنت؟

 

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