عاجل| اشتباكات بين أهالي قرية بالغربية و"الإخوان".. وضبط 2 من أنصار "المعزول"

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 36 دقيقة

شهدت قرية محلة زياد، التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، نشوب اشتباكات شديدة استخدمت فيها الحجارة بين أهالي القرية من جهة والعشرات من أنصار المعزول محمد مرسي من أعضاء جماعة الإخوان "المحظورة والإرهابية" الذين خرجوا في مسيرة طافت أرجاء وشوارع القرية عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بذات القرية، للمطالبة بعودة المعزول للحكم ورفض قانون التظاهر الجديد والتأكيد على ضرورة الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المقبوض عليهم.

وكان أنصار المعزول قد رفعوا صور المعزول ولافتات عليها شعار "رابعة" ومناهضة للجيش والشرطة ومنددة بقرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بجعل الإخوان جماعة إرهابية، ما دفع الأهالي إلى مطاردتهم ورشقهم بالطوب والحجارة والاعتداء عليها بالعصيّ، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الإصابات المحدودة بين كلا الجانبين وتم علاجهم ميدانيًا بإحدى العيادات الخاصة بذات القرية.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من المدرّعات والعربات المصفّحة برئاسة الرائد محمد البرلسي، رئيس مباحث مركز سمنود، وقوة من الشرطة النظامية والسرية المرافقة وبالتنسيق مع ضباط جهاز الأمن الوطني تم اعتقال اثنين من أعضاء المحظورة بتهمه التحريض على إثارة الشغب والعنف.