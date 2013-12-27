أول تصريح بمسيرة في المنوفية لتأييد الجيش "ضد الإرهاب"

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 27 دقيقة

تقدّم موظف وصاحب شركة بقرية ميت خلف مركز شبين الكوم لقسم الشرطة بطلب تصريح للخروج في مسيرة مؤيدة للجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، اليوم، كأول طلب رسمي لتصريح لمظاهرة بمركز شبين الكوم.

وتلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبوالعزم يفيد بتقدم كل من عبدالله عبده الوكيل (43 عامًا، موظّف بشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية) وحسام عزّت حسانين شرشر (43 عامًا، مدير وشريك بشركة الآدم للمقاولات) ومقيمان بقرية ميت خلف مركز شبين الكوم بطلب الحصول على تصريح مسيرة من شباب القرية مؤيدة للدستور والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، اليوم، من الساعة الثالثة حتى الخامسة.

وأوضح منظّمو المسيرة أنه من المتوقّع خروج المسيرة من أمام المسجد الشرقي بالقرية طريق شبين الكوم، مرورًا بقرية المصيلحة وشارع كوبري عمر أفندي، وتنتهي أمام ديوان عام المحافظة، وتمت الموافقة على المسيرة وتعيين الخدمات الأمنية لحمايتها.