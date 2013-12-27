أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

أول تصريح بمسيرة في المنوفية لتأييد الجيش "ضد الإرهاب"

Google+ Print
أول تصريح بمسيرة في المنوفية لتأييد الجيش "ضد الإرهاب" أول تصريح بمسيرة في المنوفية لتأييد الجيش "ضد الإرهاب"

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 27 دقيقة

تقدّم موظف وصاحب شركة بقرية ميت خلف مركز شبين الكوم لقسم الشرطة بطلب تصريح للخروج في مسيرة مؤيدة للجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، اليوم، كأول طلب رسمي لتصريح لمظاهرة بمركز شبين الكوم.

وتلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبوالعزم يفيد بتقدم كل من عبدالله عبده الوكيل (43 عامًا، موظّف بشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية) وحسام عزّت حسانين شرشر (43 عامًا، مدير وشريك بشركة الآدم للمقاولات) ومقيمان بقرية ميت خلف مركز شبين الكوم بطلب الحصول على تصريح مسيرة من شباب القرية مؤيدة للدستور والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، اليوم، من الساعة الثالثة حتى الخامسة.

وأوضح منظّمو المسيرة أنه من المتوقّع خروج المسيرة من أمام المسجد الشرقي بالقرية طريق شبين الكوم، مرورًا بقرية المصيلحة وشارع كوبري عمر أفندي، وتنتهي أمام ديوان عام المحافظة، وتمت الموافقة على المسيرة وتعيين الخدمات الأمنية لحمايتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب

الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب

الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين

الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة