"المستثمرين"يطالب بتأسيس شركتين لتنمية الصعيد والاستثمار بقناة السويس

شهد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عددا من التطورات المهمة خلال العام الماضى، حيث قام الاتحاد بتقديم مبادرات من أجل معالجة الوضع الاقتصادى الحالى، وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.

وكانت أبرز مبادرات الاتحاد، مبادرة تنمية الصعيد، والتى دعا فيها الاتحاد الحكومة إلى توجيه جهود التنمية إلى الصعيد، وتأسيس شركة قابضة برأسمال يصل إلى مليار جنيه، بالتعاون ما بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، تعمل على المشاركة فى مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد لاستيعاب معدلات الفقر والبطالة، التى سجلت معدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى الحد من معدلات الهجرة من المحافظات إلى القاهرة.

وطرح الاتحاد مبادرة لتأسيس شركة قابضة للاستثمار بالمشروعات التى ستطرح بمشروع تنمية محور قناة السويس، برأسمال يصل إلى مليار جنيه، ومن المقرر أن يشهد هذا المقترح خطوات تنفيذية بعد انتهاء الاستفتاء المقبل على الدستور الجديد للبلاد.

وتبنّى الاتحاد خلال العام الماضى، مبادرة لفرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال تصل إلى 25% لكل من تتجاوز صافى أرباحه السنوية 10 ملايين جنيه، على أن تصل إلى 30% لكل من تتجاوز أرباحه السنوية 50 مليون جنيه.