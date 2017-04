العثورعلى المخرج Jeffrey Pollack جثة على الشاطىء

فارق المخرج الأمريكي، Jeffrey Pollack ،الحياة عن عمر يناهز 54 عاماً.

وقد تم العثور على Jeffrey، ميتاً على شاطئ في كاليفورنيا، حسب ما أفادت صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

وفي التفاصيل فإن امرأة كانت تمارس الرياضة على شاطئ هيرموسا بكاليفورنيا، حيث وجدت Jeffrey ممدداً على الأرض، فاتصلت بالشرطة التي حضرت إلى المكان وأعلنت وفاته على الفور.

ولفتت إلى أن الرجل كان يرتدي ملابس رياضية ما يشير إلى أنه توفي لأسباب طبيعية خلال ممارسة الرياضة.

يذكر أن Jeffrey Pollack كان يحب الركض كثيراً، وأخرج 3 أفلام هي "Above the Rim"، و"Lost & Found"، و"Booty Call"، وذلك إضافة إلى إنتاجه لفيلم "The Fresh Prince of Bel-Air".