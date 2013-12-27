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زلة لسان أليسار أثارت التساؤلات:هل نتائج"ستار أكاديمي"معروفة سلفاً؟

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زلة لسان أليسار أثارت التساؤلات:هل نتائج"ستار أكاديمي"معروفة سلفاً؟ زلة لسان أليسار أثارت التساؤلات:هل نتائج"ستار أكاديمي"معروفة سلفاً؟

لم يكن برايم الحلقة 14 من "ستار أكاديمي" كغيره من البرايمات، إذ شهد تراجعاً في أداء الطلاب، من دون أن يتمكّن الأداء الجيّد للبعض الآخر من الحفاظ على ذلك المستوى، وبرغم حضور النجمة يارا؛ فالفنانة يارا لم تكن بمستواها المتوقع، وقد شعر الجمهور الحاضر بالملل من الأغنيات التي قدّمتها، بخلاف إطلالة نجم "ستار أكاديمي" ناصيف زيتون، الذي استطاع أن يلهب المسرح بحضوره وأغانيه، وجعل الجمهور يتفاعل معه بشكل لافت، في ظلّ حضور كثيف لجمهوره، بفضل الأعياد والعطل الرسمية.
حضور خافت ليارا
ورغم كلّ شيء، تميّزت ليلة "ستار أكاديمي" باللطافة، إذ اعتمر الجميع قبّعات "Santa Clause"، وجعلوا أجواء العيد تطغى على فضاء الستوديو، الذي شهد زحمة لم يشهدها "برايم" آخر، وظلّ الحضور بأكثريته واقفاً، لأنّ الأماكن ما كانت لتتّسع للجميع.
يارا أطلّت بفستان أحمر أنيق، أثنى الحاضرون على اختياره، وقدّمت أغنيتها الخليجية "أجيك"، لأوّل مرة، على مسرح "ستار أكاديمي"، بعد أن سبق لها تصوير الأغنية بمعيّة المخرج فادي حداد. وقد تمنّت يارا أن يعمّ السلام لبنان والعالم العربي، كما تمنّت أن يحبّ الجمهور الأعمال الفنيّة التي ستقدّمها في عام 2014، وأن يستمرّ الطلاّب في مشوار الفنّ بعد خروجهم من الأكاديميا.

زلة لسان أليسار

يبدو أن زلة لسان مدربة الرقص أليسار كركلا لدى سؤال هيلدا لها عن رأيها بأداء سكينة وإجابة أليسار لها بأنها حضرت لها لوحة إستعراضية للأسبوع القادم، آملة أن لا ترحل اليوم اثار تساؤلات عديدة لمن يتابع البرنامج سواء عبر الشاشة أو داخل الستوديو: "هل نتائج "ستار أكاديمي" معروفة سلفاً، والكل يعلم أن سكينة لن تغادر في هذه السهرة. وتبقى هذه التحليلات غير مستندة إلى أي دلائل هي فقط تساؤلات لكل من يتابع البرنامج.

خروج رنا
خروج رنا من المنافسة كان متوقعاً، بسبب تمتّع سكينة بجمهور كبير، كثف التصويت لها على مدار الأسبوع، وهو ما أوضحته متابعات مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت أنّ سكينة تحتلّ مكانة مميّزة في قلوب الكثيرين، حيث رحّبت تلك المواقع بعودة سكينة أو كما يلقّبها محبّوها بـ"سوكا"؛ إلا أنّ الملاحظ كان بكاء رنا على فراق أصدقائها، لاسيّما زينب وسكينة، وهو ما يعكس روح الصداقة التي تربط بين الصبايا الثلاث.
ناصيف: شعور جميل ما شعرت به
ناصيف أكد في حديث لـ"سيدتي نت" أنّه تذكّر الأيام الجميلة والصعبة عندما أطلّ على الجمهور، وتذكّر عندما كان يقف ويغني مع النجوم، فيما اليوم قد أصبح فنّاناً يغنّي الطلاب معه أغانيه الخاصّة، ويتابع قائلاً: "شعور جميل ما أحسست به اليوم".
وعن أدائه لأغنية "صوت ربابة"، أشار ناصيف إلى أنه لم يغيّر فيها شيء، وهناك حقوق لأصحابها. لكنّه قام فقط بوضع إحساس جديد في الأغنية، على أمل أن يكون هذا الإحساس قد وصل إلى الجميع.
وعن جديده قال: " كليب "صوت ربابة" سيكون في الأسواق مع مطلع عام 2014، وبدأنا نستمع غلى أغنيات الألبوم المقبل".
تحية للراحلة داليدا
وهذا الأسبوع، كانت الفنانة العالميّة الراحلة داليدا عنوان المحطّة التكريميّة، إذ قدّمت صبايا الأكاديميّا مدله من أجمل أغنياتها "بيروت، أحسن ناس، كلمة حلوة، سالمة يا سلامة، وLaissez moi".
وبخروج رنا، تنحصر المنافسة بين كلّ من محمود من ، وجان من لبنان، وسكينة وزينب من المغرب، للمنافسة في السهرتين النهائيّتين من البرنامج.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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