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سيارة بيروت المفخخة من نوع هوندا وملغمة بـ 60 كيلو جراما متفجرات

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سيارة بيروت المفخخة من نوع هوندا وملغمة بـ 60 كيلو جراما متفجرات سيارة بيروت المفخخة من نوع هوندا وملغمة بـ 60 كيلو جراما متفجرات

تفقد المدعى العام اللبنانى بالانابة القاضى سمير حمود ومفوض لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر مكان الانفجار الذى استهدف الوزير السابق محمد شطح.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة من نوع هوندا مسروقة ومفخخة بكمية تقدر بما بين 50 و60 كيلو جراما من المواد المتفجرة.

وقد أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر مذكرات قضائية إلى كل من مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى والشرطة العسكرية وفرع المعلومات والأدلة الجنائية كلفها بموجبها إجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة وإجراء التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والمشتركين وإلقاء القبض عليهم.

و ذكر وزير الصحة اللبنانى على حسن خليل أن عدد قتلى الانفجار ارتفع إلى 6 قتلى بينهم أربعة مجهولى الهوية.

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